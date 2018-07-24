Лидер хуситов попросил Путина помочь прекратить войну в Йемене

Председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат попросил президента России Владимира Путина разрешить военный конфликт в стране, сообщает информационное агентство SABA.
«В письме были затронуты несколько аспектов, представляющих интерес для обеих стран, особенно агрессия против Йемена и военная эскалация коалиционными странами Саудовской Аравии на западном побережье Йемена», – говорится в сообщении.
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Ситуация в Йемене обострилась вокруг стратегических важного порта Ходейда на Красном море, который был захвачен Саудовской Аравией и союзниками вопреки предупреждениям ООН. По мнению Аль-Машата, это было сделано, чтобы установит контроль над жизнено важными навигационными проливами в мире.
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