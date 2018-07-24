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Лидер хуситов попросил Путина помочь прекратить войну в Йемене

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© Фото: AP Photo / Hani Mohammed

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Ситуация в стране обострилась после того, как Саудовская Аравия и ее союзники захватили порт Ходейда.

Председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат попросил президента России Владимира Путина разрешить военный конфликт в стране, сообщает информационное агентство SABA.

«В письме были затронуты несколько аспектов, представляющих интерес для обеих стран, особенно агрессия против Йемена и военная эскалация коалиционными странами Саудовской Аравии на западном побережье Йемена», – говорится в сообщении.

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Ситуация в Йемене обострилась вокруг стратегических важного порта Ходейда на Красном море, который был захвачен Саудовской Аравией и союзниками вопреки предупреждениям ООН. По мнению Аль-Машата, это было сделано, чтобы установит контроль над жизнено важными навигационными проливами в мире.

Военные действия на территории Йемена ведутся с марта 2015 года. Саудовская Аравия вторглась на территорию страны под предлогом изгнания хуситов (политическая группировка, чьи сторонники составляют примерно одну треть населения Йемена) из страны и возвращения власти бывшему президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади.
При этом Махди Аль-Машат подтвердил стремление Йемена добиться мира и поддержать любые усилия, способные повысить шансы на мир в стране.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b56a8bd9a794775bd799997

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