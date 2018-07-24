Хейли: Россия и США никогда не будут друзьями

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не станут «дружескими», сообщает телеканал CBN.

«США не доверяют России и никогда не будут. Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт», – сказала Хейли.

Она добавила, что «нет разницы», сидит ли президент США напротив «северокорейского диктатора или Владимира Путина. По ее словам, без подобных встреч невозможно наладить коммуникацию с другой стороной.

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