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Хейли: Россия и США никогда не будут друзьями

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© Фото: Flickr / Daniel Huizinga

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Американский постпред добавила, что налаживать коммуникацию все-таки нужно.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не станут «дружескими», сообщает телеканал CBN.

«США не доверяют России и никогда не будут. Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт», – сказала Хейли.

Она добавила, что «нет разницы», сидит ли президент США напротив «северокорейского диктатора или Владимира Путина. По ее словам, без подобных встреч невозможно наладить коммуникацию с другой стороной.

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Американский дипломат регулярно выступает с антироссийскими заявлениями. Постпред России при ООН Василий Небензя как-то раз посчитал, что Хейли 22 раза упомянула Москву в своей речи.

Саммит в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Прежде президенты виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В Хельсинки стороны закрыли «крымский вопрос», обсудили ситуацию в Сирии, договорились о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам Трампа, эти переговоры были хорошим стартом для всех.

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