Хейли: Россия и США никогда не будут друзьями

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не станут «дружескими», сообщает телеканал CBN.
«США не доверяют России и никогда не будут. Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт», – сказала Хейли.
Она добавила, что «нет разницы», сидит ли президент США напротив «северокорейского диктатора или Владимира Путина. По ее словам, без подобных встреч невозможно наладить коммуникацию с другой стороной.
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Трамп: Я не поступился интересами США на встрече с Путиным
Саммит в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Прежде президенты виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме.
В Хельсинки стороны закрыли «крымский вопрос», обсудили ситуацию в Сирии, договорились о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам Трампа, эти переговоры были хорошим стартом для всех.