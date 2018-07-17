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«Из-за провокаций из Петербурга»: Госдума ужесточит ответственность для организаторов митингов

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© Фото: vk.com/navalny.group

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Штрафовать будут тех организаторов, которые подавали заявку на митинг, но не провели его.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов. Речь идет об организаторах акций, которые подают заявки на акцию, однако затем не проводят ее.

По словам парламентариев, наиболее яркий пример провокации случился в Северной столице, где в декабре прошлого года один гражданин (координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов, – прим. ред.) подал 660 уведомлений о проведении в один выходной день 660 публичных мероприятий в одном и том же месте.

В итоге мероприятия не состоялись, а сотрудники полиции и бригады «скорой помощи» в течение 11 часов были обязаны обеспечивать порядок в заявленном месте.

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Теперь подобные действия организаторов, которые не сообщают об отмене мероприятия как минимум за день, будут наказываться штрафом. Для физических лиц он будет составлять от 5 до 25 тыс. рублей, для должностных – от 10 до 30 тыс., для юридических — от 20 до 100 тыс.

Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал активистку движения «Весна» Варвару Михайлову, вышедшую на первомайскую демонстрацию с портретом президента России Владимира Путина, на 160 тыс. рублей. 

Судья посчитал, что женщина повторно нарушила порядок проведения публичного мероприятия. Коллаж с главой государства, составленный арт-группой «Родина», уничтожат.

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