Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным назвал своих советников глупыми

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в марте текущего года назвал представителей американской администрации, выступавших против их беседы, глупыми, сообщает New York Times.

«Это глупые люди, вы не должны их слушать», – сказал Трамп, поздравив Путина с победой на выборах. Тогда разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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Следующая встреча между американским и российским лидером должна состояться 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча президентов без привязки к саммитам.

Впервые Путин и Трамп встретились летом 2017 года на полях саммита G20 в немецком Гамбурге, в ноябре того же года лидеры немного пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме.