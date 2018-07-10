Мэй назначила нового главу МИД Великобритании

Новым главой МИД Великобритании стал Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения (с 2012 года, – прим. ред.). Он сменил на посту Бориса Джонсон, который подал в в отставку из-за недовольства действиями правительства по Brexit.

«Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций», – говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter.

Хант уже восемь лет подряд входит в правительство Великобритании, занимая разные должности. С 2010 по 2012 год он отвечал за подготовку страны к Олимпиаде-2012. В это же время он параллельно курировал спорт, СМИ и культуру.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй удивилась отставке Джонсона, который возглавлял МИД с июля 2016 года. По ее словам, экс-министр иностранных дел согласился со всеми договоренностями о дальнейших взаимоотношениях Лондона и Евросоюза.

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Сам Джонсон, комментируя свое решение, назвал политику Мэй движением в сторону колонии ЕС. «Мечта о Brexit умирает, задыхаясь от ненужной неуверенности в себе», – заявил Джонсон.

Экс-глава МИД стал вторым министром, который уволился на фоне обсуждения Brexit, плана по выходу Великобритании из Европейского союза. Накануне по аналогичным причинам пост покинул министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Такое решение было принято во время референдума 2016 года, на котором отделение от Европейского союза поддержал 51,9% проголосовавших.