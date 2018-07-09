  • 9 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 22:19 62.4833  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 22:19 73.4122  
Нефть($) 09.07.2018 78.21 +1.45
Нефть(p) 09.07.2018 4875.85 +65.45

Путин проигнорировал встречу с Макроном и полуфинал ЧМ-2018 в Петербурге

Автор:


© Фото: Пресс-служба Кремля

Темы дня

Российский лидер после матча-открытия не посетил ни одну игру на турнире.

Президент России Владимир Путин не встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном в Петербурге, куда последний прилетит посмотреть полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу Франция - Бельгия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Северную столицу исключительно на матч и сразу после этого покинуть город, в свою очередь, график президента не предусматривает посещение этого матча», – сказал Песков.

Он добавил, что между Путиным и Макроном сложились добрые и конструктивные отношения, потому дефицита общения между странами на высшем уровне не наблюдается.

Читайте также:

Сборная России стала лучшей по игре в защите на ЧМ-2018

Ранее о визите в Петербург сообщила королевская чета Бельгии. Вместе с королем Филиппом и королевой Матильдой за Эдена Азара и компанию будет болеть министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал Франция – Бельгия – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Кинопоказы, фестивали еды и крафтового пива, концерты и День Достоевского – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях второго месяца лета.

    читать далее →

    Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно бесплатно почитать журналы или современную литературу.

    читать далее →

    Быстрее, выше, сильнее: спортивные памятники в Петербурге

    В Северной столице есть много памятников, на лишь некоторые из них посвящены спорту. «Санкт-Петербург.ру» посмотрел, каких выдающихся деятелей увековечили в скульптурах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы
    27.06.18
    Как устанавливается видеонаблюдение?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram