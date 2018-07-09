Путин проигнорировал встречу с Макроном и полуфинал ЧМ-2018 в Петербурге

Президент России Владимир Путин не встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном в Петербурге, куда последний прилетит посмотреть полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу Франция - Бельгия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Северную столицу исключительно на матч и сразу после этого покинуть город, в свою очередь, график президента не предусматривает посещение этого матча», – сказал Песков.

Он добавил, что между Путиным и Макроном сложились добрые и конструктивные отношения, потому дефицита общения между странами на высшем уровне не наблюдается.

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Ранее о визите в Петербург сообщила королевская чета Бельгии. Вместе с королем Филиппом и королевой Матильдой за Эдена Азара и компанию будет болеть министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал Франция – Бельгия – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.