Президент России Владимир Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, бывший министр связи Игорь Щеголев стал полпредом Центрального Федерального округа.

Экс-помощник главы государства Николай Цуканов стал полпредом Уральского федерального округа, сменив на этом посту Игоря Холманских. Полномочным представителем президента в Северо-Кавказском округе назначен бывший заместитель командира командира Сил специальных операций ГРУ ГШ В С России Александр Матовников. Он придет на смену Олегу Белавенцеву.

Переназначены на свои посты полномочные представители Южного федерального округа Владимир Устинов, Северо-Западного федерального округа Александр Беглов, Сибирского федерального округа Сергей Меняйло.

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Ранее Путин назначил члена правления «Ельцин Центра» Валентина Юмашева на должность советника президента России на общественных началах. Распоряжение было опубликовано 22 июня на сайте российского лидера.

Вскоре после публикации документа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Юмашев занимает пост советника главы государства с 2000 года. Он не смог ответить, почему распоряжение не было обнародовано ранее.

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