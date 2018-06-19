Первый президент Украины: Россия может отдать Крым по доброй воле

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может отдать Крым по доброй воле, сообщает «Украинская правда». Экс-глава государства пояснил, что Москва может отказаться от полуострова, которому постоянно требуется финансовая помощь.

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», – сказал Кравчук.

Бывший украинский лидер добавил, что «передача» полуострова необязательно произойдет в ближайшем будущем. По его мнению, это станет результатом международного давления на Кремль.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия в ближайшее время не сможет вернуться в G8 из-за аннексии Крыма. По ее словам, Москва вопиюще нарушила международное право.

Крым стал частью России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Власти Украины и страны Запада не признают итоги голосования, считая его незаконным.

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