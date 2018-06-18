Главой петербургского «Яблока» избрали Екатерину Кузнецову

Екатерина Кузнецова возглавила региональное отделение «Яблока» в Петербурге. Выборы лидера, которого в партии не было уже год, сопровождались скандалом. Некоторые члены «Яблока» отказались принимать участие в конференции ввиду протеста против нормы представительства – по два человека от любого районного отделения вне зависимости от его размеров.

В итоге за женщину проголосовали 19 человек, семь членов партии выступили за оппонента Кузнецовой Сергея Трошина, ранее состоявшего в «Справедливой России». Суммарно конференцию посетили 34 партийца из 42.

Кандидатура бывшего руководителя петербургского «Яблока» Михаила Амосова, неоднократно возглавлявшего отделение, была подорвана после конфликта с Москвой. Он жестко высказался адрес лидера партии Григория Явлинского, обвинив политика в авторитарности и вмешательстве в управление региональными отделениями.

Текущие выборы Амосов посещать не стал, уехав в научную экспедицию. Другие видные члены партии – Борис Вишневский и Анатолий Голов – воздержались от участия в выборах.

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Кузнецова в 1989 году окончила Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина по специальности «Прикладная математика». В 2014 году она вступила в партию «Яблоко». В настоящее время Екатерина работает генеральным директором ООО «Инновационные разработки» и тьютором на факультете информационных технологий ИТМО.

В 2016 году руководила предвыборным штабом депутата ЗакСа Вишневского. Кузнецову считают сторонницей экс-депутата Александра Кобринского, вступившего в конфликт с Амосовым и ициировавшего смену руководства петербургского «Яблока».

По словам сторонников экс-руководителя отделения, Кузнецова разжигала тот конфликт. Сейчас новая глава, по их мнению, будет жестко исключать из партии всех несогласных.

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