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Президент Франции пригрозил США изоляцией

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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Эммануэль Макрон гарантировал, что участники «Большой семерки» не допустят единоличной гегемонии какой-либо страны в мировой экономике.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил США изоляцией. По словам французского лидера, шесть стран «Большой семерки» на саммите в Канаде могут подписать итоговое соглашение без участия Дональда Трампа.

«Президент США, возможно, не против изоляции – и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», – написал Макрон в своем Twitter.

Он добавил, что Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония стали «настоящей международной силой» и представляют собой «экономический рынок» с богатой историей, который превосходит рынок США.

Резкие заявления Макрона, который пообещал не доступить единоличной гегемонии какой-либо страны в мировой экономике, эксперты связывают с обвинениями Трампа, который заявил, что Канада и Франция облагают американский импорт высокими торговыми пошлинами.

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Саммит «Большой семерки» проходит 8 – 9 июня в канадском городе Ла Мальбе, провинция Квебек. Стороны должны обсудить импортные пошлины Вашингтона на металлы, которые едва не привели к торговой войне между Еврсоюзом и США.

Ранее американский лидер призвал партнеров вернуть Россию в G8. По словам Трампа, странам-лидерам нужно управлять миром, потому Москва должна быть за столом переговоров.

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