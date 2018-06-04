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Экс-президент Эстонии пригрозил отнять Петербург у России

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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По словам Тоомаса Хендрика Ильвеса, это может случиться в случае нападения Москвы.

Россия лишится Петербурга и других крупных городов, если решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью газете «Европейская правда» заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят», – сказал Ильвес.

Он добавил, что на данный момент военной опасности нет, так как государство состоит в НАТО. Однако есть другая проблема, которая длится уже 27 лет. По мнению политика, Москва постоянно «дискредитирует» Таллин. 

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В Эстонии не в первый раз говорят об опасности со стороны Москвы. В феврале текущего года внешняя разведка назвала Россию единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Прибалтики.

В российском министерстве иностранных дел считают иначе. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, Москва не будет нападать на какую-либо страну НАТО. Альянс же пользуется антироссийской риторикой, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ.

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