Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку, сообщает «Интерфакс». По его словам, он принял решение в связи с ротацией кадров.

«Вчера я подал заявление об отставке. В ситуации ротации кадров я счел правильным обратиться к президенту с таким заявлением. Решение может быть принято до конца дня. Я хотел бы выразить признательность президенту страны за оказанное мне доверие в 2005 и 2009 годах», – сказал губернатор.

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Карлин был назначен на пост губернатора Алтайского края в августе 2005 года после трагической гибели народного артиста России Михаила Евдокимова, ранее занимавшего данный пост. На выборах 2014 года за Карлина проголосовали 72,97% избирателей. Таким образом, срок его полномочий истекал в 2019 году.

Ранее свои должности добровольно покинули губернаторы Республики Якутия, Тюменской и Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них аргументировал свое решение ротацией кадров.