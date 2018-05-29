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На сайте Белого Дома выложили петицию за скорейший саммит лидеров России и США

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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Авторы петиции считают, что текущая холодная война между Москвой и Вашингтоном представляет серьезную опасность.

На сайте Белого Дома появилась петиция с призывом о необходимости скорейшего саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщают «Известия». Согласно американским законам, если петиция соберет до 20 июня 100 тыс. подписей, администрация Белого дома должна будет выступить с официальным заявлением на эту тему.

Инициаторами проведения встречи выступили президент Американского университета в Москве Эдуард Лозаннский, экс-сотрудник Госдепартамента и советник Республиканской партии Джеймс Джатрас, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн и вашингтонская общественная организация «Русский дом».

Организаторы надеются набрать 100 тыс. голосов в установленный срок. По словам Джатраса, текущая холодная война между странами представляет куда более серьезную опасность, чем прошедшая. По его мнению, очень высока вероятность случайного столкновения, поскольку военные двух стран находятся в непосредственной близости друг от друга.

Макговерн поддержал данную точку зрения. Он подчеркнул, что Трампу и Путину следует встретиться для обсуждения дальнейшего плана действий. Это позволит предотвратить возможный непоправимый урон.

«Судя по всему, оба они этого хотят, но им противодействуют могущественный военно-промышленный комплекс и политические круги США. Первые получают колоссальные прибыли от заказов на вооружения. Этими средствами они делятся с сенаторами и конгрессменами для проведения ими избирательных кампаний. Члены конгресса, в свою очередь, голосуют за новые бюджетные ассигнования на вооружения», – сказал Макговерн.

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Отношения между Россией и США накалились после отравления в британском Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После инцидента, случившегося в начале марта, Вашингтон поддержал Лондон и выслал из страны более 60 российских дипломатов. В ответ Москва применила «зеркальные» меры.

В конце апреля Вашингтон вновь пошел на недружественный шаг и ввел ограничительные меры против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка».

Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

В ответ Госдума приняла законопроект о контрсанкциях. Документ позволит президенту прекращать или приостанавливать сотрудничество с «недружественными иностранными государствами» и работающими под их юрисдикцией компаниями.  

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