Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подал в отставку

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный покинул свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Носова.

О возможной отставке Печеного ранее сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, губернатор не заявился на праймериз «Единой России» по определению партийного кандидата в губернаторы. Выборы главы региона в Магаданской области должны пройти 9 сентября, в единый день голосования

Печеный возглавил Магаданскую область в сентябре 2013 года, сменив на посту губернатора Николая Дудова. Ранее, с 2004 по 2013 год, Печеный был мэром Магадана. Уроженец Магнитогорска Носов до сегодняшнего дня был мэром Нижнего Тагила. Он занимал данную должность с октября 2012 года, отказавшись от поста вице-губернатора Свердловской области.

Читайте также:

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку



Ранее сообщалось, что глава республики Якутия Егор Борисов добровольно ушел в отставку. Политик аргументировал свое решение тем, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Региональные СМИ считают, что руководитель региона покинул свой пост из-за скандала на борту самолета, проблем с бюджетом и низким процентом голосов за Путина на выборах.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.