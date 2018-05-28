Глава Якутии Егор Борисов объявил об оставке

Глава Якутии Егор Борисов принял решение уйти с поста главы региона. Об это он написал на своей странице в Instagram. Политик аргументировал свое решение тем, что ротация кадров должна происходить на любом уровне.

«Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель», – сказал Борисов.

До объявления дня выборов в республике Саха осталось несколько дней. По словам Борисова, выборы нового главы необходимо провести этой осенью. Политик завершил свое обращение к народу, президенту и местной власти словами благодарности.

Борисов подчеркнул, что останется верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делах родной республики. Он занимал свой пост с 31 мая 2010 года.



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В качестве возможных причин ухода политика местные СМИ называют скандал с участием Борисова на борту самолета «Аэрофлота», низкий процент голосов за Владимира Путина на выборах, проблемы с бюджетом и срывы сроков расселения из аварийного жилья.



Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покинул свой пост. Это решение он принял после отмены прямых выборов градоначальника.

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