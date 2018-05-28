Полтавченко ушел в небольшой отпуск после ПМЭФ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в небольшой отпуск после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Градоначальник будет отдыхать с 28 мая по 2 июня. Исполнять его обязанности в этот период будет вице-губернатор Александр Говорунов.

ПМЭФ прошел в городе на Неве с 24 по 26 мая. В нем принимали участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Темой форума стал поиск баланса в мировой экономике.

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Петербург подписал на форуме около 70 соглашений на общую сумму более 267 млрд рублей. По словам Полтавченко, соглашения охватывают все сферы жизни: здравоохранение, транспортную инфраструктуру, спорт и различные отрасли промышленности. Особое место заняли проекты «Умного города».

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