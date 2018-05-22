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Украинский депутат призвал взорвать Крымский мост

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

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Парламентарий подчеркнул, что лично пошел бы на этот шаг, если бы занимал пост министра обороны.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост, сообщает телеканал «112 Украина». Парламентарий подчеркнул, что если бы он был министром обороны, то уничтожил бы переправу лично.

«Крымский мост – это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это – стратегический объект», – сказал Мосийчук.

Он добавил, что любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру – мосты, аэропорты, железнодорожные пункты.

На громкие заявления Мосийчука немедленно отреагировали в России. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, это призыв к террористическому акту. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что киевских политиков раздражает тот факт, что мост был открыт раньше срока. По его мнению, уничтожить переправу можно лишь в фантазиях.

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Ранее с призывами взорвать мост выступил журналист The Washington Examiner Том Роган. Колумнист посчитал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы уничтожить переправу. В отношении него в России возбудили уголовное дело.

По версии правоохранителей, статья содержит призывы к осуществлению террористической деятельности. Сам журналист не стал оправдываться за свои слова после публикации . Тем не менее он подчеркнул, что ему стоило указать о необходимости провести удар, не допустив при этом жертв.

Глава России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост во вторник, 15 мая. США и Европейский союз выступили против открытия переправы. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав РФ.

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