Украинский депутат призвал взорвать Крымский мост

«Крымский мост – это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это – стратегический объект», – сказал Мосийчук.

Он добавил, что любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру – мосты, аэропорты, железнодорожные пункты.

На громкие заявления Мосийчука немедленно отреагировали в России. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, это призыв к террористическому акту. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что киевских политиков раздражает тот факт, что мост был открыт раньше срока. По его мнению, уничтожить переправу можно лишь в фантазиях.

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Песков: Статья The Washington Examiner с призывами взорвать Крымский мост – безумие



Ранее с призывами взорвать мост выступил журналист The Washington Examiner Том Роган. Колумнист посчитал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы уничтожить переправу. В отношении него в России возбудили уголовное дело.

По версии правоохранителей, статья содержит призывы к осуществлению террористической деятельности. Сам журналист не стал оправдываться за свои слова после публикации . Тем не менее он подчеркнул, что ему стоило указать о необходимости провести удар, не допустив при этом жертв.

Глава России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост во вторник, 15 мая. США и Европейский союз выступили против открытия переправы. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав РФ.

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