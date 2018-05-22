В Москве задержали пресс-секретаря Навального

Во вторник, 22 мая, в Москве задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Девушка самостоятельно пришла в ОВД «Тверское» в качестве защитника ведущего ток-шоу «Кактус» и члена Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Сейчас им вменяют организацию несанкционированных митингов «Он нам не царь».

«Киру Ярмыш задержали прямо в ОВД «Тверское» – она сама туда приехала (как защитник по доверенности к Руслану). И ей тоже вменяют «организацию митинга 5 мая путем ретвита». 5 мая ни Киры, ни Руслана не было в Москве – но у ошалевших эшников (сотрудники центра «Э», занимающиеся противодействию экстремизму, – прим. ред.) есть список и приказ», – написал в своем Twitter начальник штаба Навального Леонид Волков.

Ранее за организацию несанкционированного митинга был задержан сам Навальный. Тверской суд Москвы признал оппозиционного политика виновным в повторном нарушении порядка организации митинга. Ему назначили 30 суток ареста.

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Несогласованная акция в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина состоялась во многих городах России, в том числе Москве и Петербурге. По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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