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В России введут уголовную ответственность для компаний, исполняющих санкции США

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

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Под удар могут попасть банки, операторы сотовой связи и крупные сетевые компании.

В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности для компаний, которые, работая в России, исполняют санкции США, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совфеда Евгения Бушмина.

Подобные меры будут распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму. По словам экспертов, сложилась «ненормальная практика», когда решениями Вашингтона руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании.

Ранее за введение уголовной ответственности за подобные действия высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в России нужно жить по российским законам, а не руководствоваться «антироссийскими решениями».

«Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», – цитирует издание главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Первое чтение законопроекта об ответных мерах на американские санкции пройдет в Госдуме 15 мая. Параллельно с ним планируется и рассмотрение поправок в Уголовный кодекс.

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В начале апреля власти США ввели санкции против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

Под санкции попали председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ограничения коснулись и крупных компаний, в «черном списке» оказались «Газпром Бурение», «Русские машины», РУСАЛ, «Ренова», En+ и «Рособоронэкспорт».

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