Албина наградили почетным знаком за достройку «Зенит-арены»

В среду, 25 апреля, вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга». Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вручая награду, почеркнул, что получил от депутатов городского парламента 49 письменных обращений с просьбой наградить чиновника.

«Вам пришлось столкнуться с пристрастной критикой, неверием в то, что наш город способен на такое достижение (достроить «Зенит-арену» в кратчайшие сроки, – прим. ред.). Мы все представляем, насколько трудно работать в такой обстановке, спокойно и последовательно, без шума и суеты продолжать начатое дело и верить в конечный успех», – сказал Макаров.

Спикер ЗакСа добавил, что в руководстве Албина, который умеет находить лучшие решения в сложных ситуациях, прослеживается «особый стиль времени». По мнению Макарова, городу на Неве повезло с назначением такого вице-губернатора, обладающего неиссякаемой энергией и высочайшим профессионализмом.

Албин работает вице-губернатором Петербурга с 2014 года. Чиновник курирует работу многих комитетов Смольного, включая комитет по строительству, комитет тарифам, комитет по транспорту, комитет по инвестициям и КГИОП.

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За достройку «Зенит-арены» Албин и его команда взялись весной 2015 года. На поздних этапах строительства вице-губернатор переехал на стадион, чтобы лично контролировать строительные вопросы.

Изначально стоимость возведения стадиона оценивалась в 6,7 млрд рублей. В конечном итоге на строительство, только по официальным данным, потратили 42 млрд рублей, по данным международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, «Зенит-арена» обошлась городу в 50 млрд рублей.



Строительство арены сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами. Предшественник Албина Марат Оганесян, курировший строительный блок, признался в хищении 50 млн рублей при возведении стадиона. Его задержали в ноябре 2016 года, следствие по уголовному делу еще не закончено.

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