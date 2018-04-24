Путин подписал закон о блокировке сайтов, порочащих деловую репутацию

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сведений в интернете, «порочащих честь и достоинство» гражданина или юридического лица. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Решение о блокировке вступит в силу, если владелец сайта проигнорирует требование суда удалить «порочащую» информацию. В таком случае судебный пристав направит письмо в Роскомнадзор с требованием заблокировать доступ к ресурсу в течение суток.

По словам авторов законопроекта из «Единой России», новый закон поможет «защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации».

В пояснительной записке говорится, что к необходимости создания новых механизмов ​исполнения судебных решений привела «специфика распространения информации в сети интернет». По данным нескольких изданий, инциативу внесли из-за «обилия» непроверенной информации о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек.

Читайте также:

Путин подписал закон «о забвении» для поисковиков



Другие СМИ считают, что закон нужен для борьбы с оппозицией. В частности, ранее судебные приставы не могли потребовать от лидера оппозиции Алексея Навального удалить фильм «Он вам не Димон», повествующий о деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Единственной мерй борьбы против политика в данной ситуации были штрафы.

Ранее, в конце 2015 года, Путин подписал закон, позволяющий штрафовать поисковики на 1 млн рублей за отказ удалить информацию по запросу человека. В соответствии с документом, поисковики обязаны удалять недостоверную информацию, а также правдивые сведения о событиях, которые произошли свыше трех лет назад.

Исключение сделано только для информации про уголовные дела. За игнонирования обращения человека поисковые системы будут вынуждены расстаться с суммой от 80 до 100 тыс. рублей. В случае, если об этом просит суд, сумма штрафа возрастает от 800 тыс. до 1 млн рублей.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.