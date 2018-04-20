Богатейший депутат ЗакСа Александр Рассудов заработал за год более 843 млн рублей

Больше всех в петербургском ЗакСе в 2017 году заработал представитель фракции КПРФ Александр Рассудов, его доход составил порядка 843,5 млн рублей. Эта сумма указана в декларации о доходах депутатов городского парламента, которые были опубликованы накануне.

Рассудов, ранее числившийся председателем совета строительной компании «Лидер Групп», задекларировал несколько квартир, земельных участов, и два автомобиля – Range Rover и Mercedes GL350. Супруга коммуниста заработала в 2017 году около 17 млн рублей. У нее есть несколько земельных участков, квартир и дом в Испании.

Для сравнения, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров получил за го всего 3,89 млн рублей. Это на 1,2 млн меньше, чем в 2016 году. В собственности «единоросса» числится автомобиль «Волга», недвижимости в собственности нет.

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Прошлый год стал тяжелым и для оппозиции. Депутат Максим Резник заработал 2,1 млн рублей, что на 100 тыс. рублей меньше предудщего показателя, Алексей Ковалев получил 2,2 млн, в 2016 году он заработал 2,4 млн рублей.

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