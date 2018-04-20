США обвинили Россию в зачистке места предполагаемой химатаки в Думе

США обвинили Россию и Сирию в попытке «зачистить» место предполагаемой химической атаки в Думе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает Reuters.
«У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу... Российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от инкриминирующих доказательств использования химоружия», – сказала Науэрт.
Она добавила, что правительство Сирии заставляло местных жителей изменить свои показания относительно произошедшего. В Вашингтоне считают, что эти действия говорят о том, что Москва и Дамаск попытаются провести срежиссированное расследование, чтобы «обелить» себя.
Новый виток конфликта в Сирии случился 7 апреля в городе Дума, где, предположительно, было использовано химическое оружие. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.
В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро».
Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение 14 апреля. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.
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