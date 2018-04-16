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США объявят о новых санкциях против России 16 апреля

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© Фото: Twitter / Nikki Haley

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Ограничительные меры коснутся компаний, которые связаны с лидером Сирии Башаром Асадом.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона объявить о новых ограничительных мерах против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии.

«Санкции против России на подходе. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия», – сказала Хейли в эфире канала CBS News.

Она добавила, что Россия ответственна за создание напряженности в отношениях с США. По мнению постпреда, новые ограничительные меры дадут Москве понять, что такое поведение не является нормальным.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Россию отказаться от поддержки сирийского лидера Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в использовании химического оружия в городе Дума. В результате атаки предположительно погибли 60 человек. В Москве назвали случившееся провокацией.

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В ночь на 14 апреля Вашингтон, Париж и Лондон нанесли ракетный удар по военным и научным объектам Сирии, предположительно связанным с химической программой. В результате удара никто не погиб.

Кремль обвинил страны Запада в пособничестве террористам, после чего созвал экстренное заседание Совбеза ООН. Российские дипломаты предложили принять резолюцию, согласно которой нельзя применять силы в отношении Сирии, однако большинство стран проголосовали против.

По словам Хейли, Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар. Если потребуется, Вашингтон готов нанести удар снова, чтобы предупредить Асада о недопустимости использования химического оружия.

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