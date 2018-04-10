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Тулеева избрали председателем парламента Кузбасса

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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За его кандидатуру единогласно проголосовал областной совет народных депутатов.

Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева избрали на должность председателя парламента Кузбасса, сообщает РИА «Новости». Областной совет народных депутатов практически единогласно проголосовал за его кандидатуру.

«В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них «за» 38, один «против». По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович», – сказала депутат Валентина Иванченко.

Экс-глава кемеровского областного совета Алексей Синицын подал в отставку в пользу Тулеева. Аман Гумирович сложил с себя полномочия после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

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На данный момент суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

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