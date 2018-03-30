У США отберут резиденцию в центре Петербурга

Дипломаты США освободят не только здание генерального консульства на Фурштадской улице, но и резиденцию в Гродненском переулке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД России в Петербурге Владимира Запевалова.

«В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — сказал дипломат.

В пятницу, 30 марта, глава МИД России Сергей Лавров объявил о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона. Россия вышлет 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Им надлежит покинуть страну до 5 апреля. Здание американского генконсульства в Петербурге должно быть освобождено не позднее 31 марта.

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Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля



Ранее, 26 марта, США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин.

Теперь Великобритания замораживает все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Уже известно, что члены королевской семьи и британское правительство в знак протеста не поедут на чемпионат мира по футболу в России в июне этого года.

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