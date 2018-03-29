МИД ответил Джонсону, сравнившему «дело Скрипаля» с «Преступлением и наказанием»

В министерстве иностранных дел России ответили главе МИД Великобритании Борису Джонсону, который сравнил «дело Скрипаля» с «Преступлением и наказанием». По его словам, вопрос только в том, признается ли Москва или же ее выведут на «чистую воду».

«Хороший вкус в том, что касается книг, но у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича – доказательства, а не пять слайдов в PowerPoint от британского посольства», – ответили британскому политику в российском дипломатическом представительстве в Лондоне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Джонсон прочитал лишь начало романа. По ее словам, в отличие от властей Великобритании, Порфирий Петрович «весьма придирчиво и дотошно вел дело об убийстве старухи-процентщицы и ее сестры».

«Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», – напомнила Джонсону Захарова.

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В понедельник, 26 марта, США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин.

Теперь Великобритания замораживает все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Уже известно, что члены королевской семьи и британское правительство в знак протеста не поедут на чемпионат мира по футболу в России в июне этого года.

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