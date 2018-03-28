В Кемерово началась «чистка» чиновников

В Кемерово чиновники начали лишаться своих должностей после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

Первыми своих постов лишились вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин и глава департамента внутренней политики Кузбасса Нина Лопатина.

Исполнять обязанности Зеленина будет первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба, место Лопатиной займет ее заместитель Валентина Назимок.

Ранее, в августе 2017 года, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинял Зеленина и Лопатину в спекуляциях по поводу его здоровья. По словам Тулеева, помощники скрывали от шефа очень многое, в то время как на него лилась несусветная грязь.

Сегодня, 28 марта, в России объявлен общенациональный траур по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня». Федеральные каналы убрали развлекательные передачи из эфира, на государственных учреждениях приспущены флаги.

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По факту пожара, где погибли 64 человека, Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент по делу о пожаре задержаны владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), неназванный руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, Александр Никитин, отвечавший за пожарную безопасность, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

Прибывший на место трагедии президент России Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу, навестил пострадавших в больнице и отчитал чиновников, ответственных за пожар. По словам главы государства, трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства.