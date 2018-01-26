Суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест

В пятницу, 26 января, Апелляционный суд Киева отправил бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под ночной домашний арест, сообщает УНИАН. Политик должен носить электронный браслет и находиться дома в период с 22:00 до 07:00.

Саакашвили должен по первому требованию прибывать к прокурору, следователю или в суд, а также не покидать пределов Киева без разрешения. Таким образом инстанция отменила решение Печерского районного суда, который отказал прокуратуре в мере пресечения для оппозиционера.

История с задержанием Саакашвили началась 5 декабря 2017 года, когда политика задержали в центре Киева. Однако сторонникам экс-президента Грузии удалось освободить оппозиционера из автозака. Следующее задержание бывшего губернатора Одесской области Украины случилось 8 декабря. В этот раз политика сумели поместить в СИЗО, где он сразу объявил голодовку.

Генпрокуратура предъявила политику обвинения в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Сам Саакашвили виновным себя не считает, подчеркивая, что решение Апелляционного суда Киева не помешает ему вести переговоры с другими политическими силами, чтобы объединиться и сместить действующего президента страны Петра Порошенко.

Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы, признав его виновным по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии. Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что политик в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвилиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.