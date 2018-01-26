Президиум Верховного суда поставил точку в выдвижении Навального в президенты

Президиум Верховного суда России поставил точку в выдвижении оппозиционера Алексея Навального в президенты. Политик подал жалобу, однако президиум встал на сторону ЦИК, сообщает «Интерфакс». «Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – отметили в суде.

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ЦИК отказал Навальному в регистрации группы избирателей 25 декабря 2017 года, аргументировав свое решение тем, что у политика имеется судимость. Спустя пять дней Верховный суд России отказался признать незаконным решение Центризбиркома по оппозиционеру. 6 января апелляционная инстанция утвердила это решение.

Сам Навальный и его сторонники настаивают, что федеральный закон о выборах президента противоречит Конституции. Оппозиционер обратился в Конституционный суд с жалобой по этому вопросу, однако и здесь Фемида не встала на сторону главы Фонда борьбы с коррупцией. Сейчас политик планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение российских судов.