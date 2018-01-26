Екатерина Гордон отказалась от участия в предвыборной гонке

Телеведущая Екатерина Гордон приняла решение отказаться от участия в предвыборной гонке и заявила о создании собственной партии, сообщает ТАСС.

«Я объявляю о создании «Конституционно-Демократической Партии России» и выходе из Выборного фарса, в котором все предопределено в пользу реальной работы во благо Народа. Я знаю итоги выборов уже сегодня: Путин и четыре кремлевских проекта, которые будут создавать иллюзию политической жизни и после выборов. Жириновский, Грудинин, Титов и Собчак», – сказала Гордон на пресс-конференции в Москве.

Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК", - сказала Гордон на пресс-конференции в Москве.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/politika/4905069

Сейчас в ЦИК рассчитывают получить разъяснения от Гордон относительно ее планов по участию в избирательной кампании. На данный момент журналистка собрала более 105 тыс. подписей в свою поддержку.

Читайте также:

Кто, если не Путин: кандидаты в президенты России в 2018 году



«Странно, до этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить. Провести такую часть (кампании – прим.ред.) и не участвовать – логики не вижу», – цитирует «Интерфакс» главу ЦИК Эллу Памфилову.

Гордон объявила о своем намерении участвовать в выборах президента России в октябре 2017 года. На сайте ее предвыборной кампании говорилось, что «основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере».

Ранее ЦИК официально зарегистрировал двух кандидатов в президенты страны: лидера ЛДПР Владимира Жириновского и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, представляющего на выборах КПРФ.