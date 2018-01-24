Депутаты ЗакСа обяжут Смольный публиковать соглашения с частными компаниями

Смольный заставят публиковать концессионные соглашения о государственно-частном партнерстве, предусматривающие финансовые или имущественные обязательства со стороны города, сообщает АБН. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли петербургские парламентарии.

Согласно законопроекту, текст соглашения города с частной компанией должен появиться в сети в течение семи дней. По словам члена фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, эти меры помогут обеспечить прозрачность и обоснованность финансирования из бюджета Петербурга.

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Ранее депутаты ЗакСа не раз возмущались действиями Смольного, отказывавшегося раскрывать условия концессионных соглашений по ЗСД из-за коммерческой тайны. Согласно этому договору, город ежегодно платит инвестору крупные суммы денег в качестве компенсации.