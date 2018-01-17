Песков рассказал об «абсолютном здоровье» Путина

Президент России Владимир Путин, баллотирующийся на четвертый президентский срок, абсолютно здоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров и может дать фору многим», – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Кремль не будет готовить соответствующий документ, так как в России не предусмотрено обязательное обнародование данных о состоянии здоровья главы государства.

Ранее президент США Дональд Трамп прошел когнитивный тест, который может выявить признаки деменции. Американский лидер набрал 30 из 30 возможных баллов. По словам врача Белого дома Ронни Джексона, по итогам обследования глава государства планирует сбросить до 7 кг и пересмотреть рацион.