Активисты «Яблока» собрали 105 тыс. подписей в поддержку Явлинского

Штабы сооснователя «Яблока» Григория Явлинского собрали необходимое для его регистрации на выборах президента России число подписей – 105 тыс., но продолжат сбор до 150 тыс., сообщает официальный сайт партии.

«За три недели, что мы собираем подписи, тысячи людей пришли в наши штабы, чтобы взять подписные листы и обойти с ними своих родных и знакомых. Не все успели принести заполненные листы обратно», – сказал руководитель избирательного штаба Явлинского Николай Рыбаков.

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Активисты партии продолжат сбор подписей до 31 января. Штабы планируют собрать в общей сложности около 150 тыс. подписей. Такое количество необходимо для того, чтобы отобрать для передачи в ЦИК те подписные листы, к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей.

Согласно закону, кандидат от непарламентской партии должен предоставить в Центризбирком от 100 до 105 тыс. подписей, причем на один регион не должно приходится более 2,5 тыс. подписей. На данный момент ЦИК официально зарегистрировал двух кандидатов на пост президента России – лидера ЛДПР Владимира Жириновского и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, который будет представлять КПРФ.