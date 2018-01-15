Полтавченко вошел в пятерку самых упоминаемых губернаторов в cоцсетях за 2017 год

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вошел в пятерку самых упоминаемых губернаторов в СМИ за 2017 год по версии «Медиалогии».

Лидерство в рейтинге занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, пресса упомянула его фамилию более 1,5 млн раз. Наиболее активно Рамзана Ахматовича цитировали после скандала с гомосексуалистами и геноциде в Мьянме.

На второй строчке расположился мэр Москвы Сергей Собянин. Его упоминали в СМИ более 1,2 млн раз. Наиболее активно градоначальника цитировали после урагана в столице и сообщений о реновации «хрущевок».

Третье место осталось за губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Его процитировали более 333 тыс. раз. Наиболее часто про чиновника писали после закрытия полигона ТБО «Кучино» по поручению президента России Владимира Путина, а также после стрельбы в одной из школ Подмосковья.

Четвертое место занял глава Крыма Сергей Аксенов. Его упоминали более 313 тыс. раз. Он предложил вернуть монархию в России и резко высказался по поводу празднования Дня Святого Валентина и Хэллоуина в регионе.

Пятерку замкнул губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Градоначальника Северной столицы процитировали более 275 тыс. раз. Наиболее часто его имя звучало после теракта в метро и во время скандальной передачи Исаакиевского собора РПЦ. По словам руководителя города на Неве, Московский патриархат возьмет на себя содержание собора и сохранит в нем музейную составляющую.



Рейтинг «Медиалогии» составлялся с января по 12 декабря 2017 года. Для построения топа учитывались сообщения в социальных сетях, форумах и блогах.