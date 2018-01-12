Глава Минфина США анонсировал новые санкции в отношении России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что Вашингтон работает над новыми санкциями в отношении России. По его словам, ограничительные меры введут в отношении российских олигархов в рамках закона «О противодействии противникам Америки».

«Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы», – сказал Мнучин.

В августе прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки». В одном из положений документа говорится, что санкции могут быть наложены на любое лицо, которое проводит «существенные транзакции» с российскими военными.