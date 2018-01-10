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Предвыборный штаб Собчак в Петербурге собрал необходимое количество подписей

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© Фото: Instagram / @xenia_sobchak

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В течение двух недель активисты собрали 2500 подписей за телеведущую.

Активисты предвыборного штаба Ксении Собчак в Северной столице сообщили в Facebook, что собрали необходимые подписи за две недели.

«Объявляем о том, что Петербург стал первым регионом России, собравшим 2500 подписей», – говорится в сообщении. Как кандидату-самовыдвиженцу Собчак нужно собрать не менее 100 тыс. подписей по стране для регистрации на выборах.

Телеведущая объявила о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в октябре 2017 года. В конце декабря ЦИК разрешил Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.

Журналистка позиционирует себя на выборах как кандидат «против всех». По словам Ксении Анатольевны, ей надоело, что в выборах постоянно участвуют одни и те же лица. Жители России выберут нового президента страны 18 марта 2018 года.

 

Также она отметила, что в своем время действующие власти убрали из бюллетеней графу «против всех». Журналист, в случае избрания, вернет эту строчку, а также изменит систему, где из года в год в президентской гонке участвуют одни и те же «лица».

Подробнее: https://ianews.ru/articles/105353/

 

Также она отметила, что в своем время действующие власти убрали из бюллетеней графу «против всех». Журналист, в случае избрания, вернет эту строчку, а также изменит систему, где из года в год в президентской гонке участвуют одни и те же «лица».

Подробнее: https://ianews.ru/articles/105353/

 

 

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