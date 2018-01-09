В Петербурге начали сбор подписей в поддержку Путина

В Петербурге начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России. Об этом «Фонтанке» рассказал глава исполкома партии «Единая Россия» Александр Тетердинко.

По его словам, в кампании участвуют порядка 50 активистов партии и Общероссийского народного фронта, с ними заключены договоры. За весь период работы сборщики получат порядка 5 тыс. рублей. Путину, как самовыдвиженцу, предстоит собрать 300 тыс. подписей по всей стране. В одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей.

Президентская кампания в России официально стартовала 18 декабря. Помимо Путина, Центризбирком разрешил участвовать в выборах лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, представителю КПРФ Павлу Грудинину, телеведущей Ксении Собчак, сооснователю «Яблока» Григорию Явлинскому, а также лидеру Партии роста Борису Титову.



Отказал ЦИК главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому. Обоих мужчин не допустили до выборов из-за судимостей. В ответ оппозиционер призвал своих сторонников к бойкоту выборов. Подробнее о всех участниках президентской гонки можно прочитать в большом материале «Санкт-Петербург.ру».