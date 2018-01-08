ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на выборы

Центризбирком России закончил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев на должность президента России, сообщает официальный сайт ведомства.

«С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», – отмечается в релизе.

Семи кандидатам-самовыдвиженцам было отказано в регистрации созданных в их поддержку групп избирателей. В частности, ЦИК запретил участвовать в выборах оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому из-за судимостей по тяжким преступлениям.

Навальный оспорил запрет Центризбиркома в Верховном суде России, однако он согласился с решением комиссии. Затем политик обжаловал решение суда в апелляционной инстанции Верховного суда, но снова проиграл.

Оппозиционер объявил о своем намерении выдвинуться на пост президента России еще в декабре 2016 года. Спустя год он опубликовал подробную предвыборную программу. В ней Навальный заявил, что в случае своего избрания постепенно поднимет минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей, введет прогрессивный налог на роскошь, создаст независимую структуру по борьбе с коррупцией, будет бороться с государственными монополиями и вернет независимую судебную систему.

Что же касается Полонского, то о своих президентских амбициях предприниматель объявил в ноябре 2017 года – после того, как был освобожден из колонии по амнистии. Полонский заявлял, что рассчитывает занять второе место. Отдельно он нацелен уже и на выборы 2024 года, которые, по его словам, пройдут в «совершенно иной информационной среде, другом состоянии экономики и мира». Полонский был осужден на пять лет за мошенничество при строительстве двух жилых комплексов – «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Общая сумма хищений, по версии следствия, превышает 2,6 млрд рублей.