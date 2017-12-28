ЦИК разрешил Путину вступить в президентскую гонку

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера Владимира Путина, сообщает РИА «Новости». Теперь глава государства может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

Действующий российский лидер идет на выборы как самовыдвиженец. На этой неделе за его выдвижение проголосовала инициативная группа, в которую вошли более 600 человек, включая политиков, артистов и музыкантов.

Президентская кампания в России официально стартовала 18 декабря. Документы в Центризбирком уже подали глава ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и глава Партии роста Борис Титов.

Отказал ЦИК главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому. Обоих мужчин не допустили до выборов из-за судимостей. В ответ оппозиционер призвал своих сторонников к бойкоту выборов. Подробнее о всех участниках президентской гонки можно прочитать в большом материале «Санкт-Петербург.ру».