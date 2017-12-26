Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила оппозиционеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом, если Центризбирком зарегистрирует ее кандидатуру на выборы президента в 2018 году. Об этом сообщает mr7.ru.

Действия ЦИК в отношении Навального телеведущая назвала «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей». Она подчеркнула, что сейчас Навальному больно и обидно, однако «общее дело важнее личных чувств».

Таким образом Собчак призвала все «демократические оппозиционные силы» к объединению. Бойкот выборов журналистка не одобряет, так как в этом шаге «нет мобилизующего начала».

Днем ранее, 25 декабря, ЦИК отказался регистрировать кандидатуру Навального на пост президента России из-за судимости. В ответ политик напомнил главе ведомства Элле Памфиловой, что Европейский суд по правам человека признал приговор по делу «Кировлеса» незаконным. Однако эти аргументы не убедили членов Центризбиркома, которые подчеркнули, что решение ЕСПЧ не отменяет решения российского суда.

В тот же день документы о выдвижении в президенты в ЦИК подала Ксения Собчак. Зарегистрируют ли ее в качестве кандидата, пока неизвестно. О желании участвовать в выборах заявляли также действующий президент Владимир Путин, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие – в общей сложности около 20 человек. Подробнее о некоторых из них можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».