«Яблоко» официально выдвинуло Явлинского на пост президента России

Съезд партии «Яблоко» официально выдвинул Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты России. За одного из основателей партии проголосовали 98 делегатов съезда, четверо были против.

Явлинский начал президентскую кампанию задолго до своего официального выдвижения. Он пообещал наладить отношения с Киевым, Европой и миром. Во внутренней политике Явлинский делает особый упор на газификацию страны.

Читайте также:

Кто, если не Путин: кандидаты в президенты России в 2018 году

Ранее Совет Федерации объявил о дате выборов президента России – 18 марта 2018 года. О желании участвовать в выборах президента РФ заявили уже минимум 23 человека. Среди них глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, лидеп ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и журналист Екатерина Гордон.

Что касается бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, то он предложил выдвинуть на пост главы государства директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Однако с решением лидера коммунистов не согласны некоторые члены партии, которые считают, что на выборы должен идти кандидат, способный принести «лучший результат».