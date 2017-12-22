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Израиль назвал нелепым отказ ООН признать Иерусалим столицей государства

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© Фото: Flickr / James Emery

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Особую благодарности власти страны адресовали американскому лидеру Дональду Трампу, который выразил однозначную позицию по Иерусалиму.

Израиль назвал отказ Генеральной Ассамблеи ООН признать Иерусалим столицей государства нелепым, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля в Twitter.

«Израиль полностью отвергает это нелепое решение. Иерусалим — наша столица. Всегда был, всегда будет», – отмечается в тексте заявления.

Вместе с тем Израиль выразил удовлетворение решением государств, не голосовавших за соответствующую резолюцию. Особую благодарность Тель-Авив адресовал президенту США Дональду Трампу за его однозначную позицию по Иерусалиму.

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В России, наоборот, поддержали резолюцию ООН. В Кремле подчеркивают, что решение Вашингтона по Иерусалиму может помешать мирному урегулированию на Дальнем Востоке. С середины XX века город, где находится Храм Гроба Господня, поделен на две части между израильтянами и палестинцами, и его статус – один из ключевых вопрос арабо-еврейского конфликта.

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