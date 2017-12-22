Зюганов предложил Грудинина в качестве кандидата на пост президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов накануне пленума и съезда партии предложил выдвинуть на пост кандидата в президенты России директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина, сообщает «Коммерсант».

«Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием», – сказал лидер КПРФ.

Позиция Зюганова не понравилось некоторым руководителям партии, которые считают, что на выборы должен идти кандидат, способный принести «лучший результат». Впрочем, официальное решение по Грудинину еще не принято. Его кандидатуру предметно обсудят и рассмотрят 23 декабря.

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