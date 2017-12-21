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Госдума приняла закон о «налоговой амнистии»

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© Фото: Пресс-служба Госдумы

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Всего гражданам России спишут долги на сумму около 150 млрд рублей.

Госдума приняла в третьем чтении закон о списании долгов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям по налогам и взносам, сообщает ТАСС. «Налоговая амнистия» касается доходов, которые были получены с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года без удержания НДФЛ.

«Это доходы, которые на самом деле реально не существуют. Например, банки списывают часть долга в процентах по выданному кредиту, когда они видят, что лицо не в состоянии выплачивать этот кредит... Дело в том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством все эти средства после их списания становятся доходом лица, и, следовательно, осуществив такое прощение долга, банк или компания должны немедленно известить налоговую службу о том, что с этих доходов лица должны уплатить подоходный налог», – сказал автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Кроме того, закон списывает долги по налогам на транспорт, землю и недвижимость, а также начисленные на них пени по состоянию на 1 января 2015 года. Для льготных налогоплательщиков, в том числе и пенсионеров, увеличивается не облагаемый земельным налогом минимум с 10 тысяч рублей до величины кадастровой стоимости площади участка. При этом граждане сами смогут выбрать один земельный участок, по которому будет представляться налоговый вычет. Если такой выбор не сделан, вычет предоставляется налоговым органом в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Закон также списывает долги бизнесменам. Предпринимателям простят недоимки по страховым взносам, накопившиеся на 1 января 2017 года. Речь идет о нотариусах, адвокатах, и других лицах, занимающихся частной практикой. Всего гражданам России спишут долги на сумму около 150 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка. Согласно документу, финансовую поддержку окажут тем семьям, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза.

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