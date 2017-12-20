Саакашвили в открытом письме попросил Порошенко подать в отставку

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили написал главе государства Петру Порошенко второе открытое письмо, в котором попросил лидера подать в отставку.

«Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», – написал Саакашвили.

Оппозиционер подчеркнул, что Порошенко не хочет проводить реформы, жизненно необходимые для страны. По мнению экс-губернатора Одесской области, по-настоящему главу государства волнуют только собственные миллиарды, ради которых он готов пойти на любые жертвы.

«Вам важен процесс ограбления государственных ресурсов и населения, и личное корыстное самонасыщение вместе с вашим окружением. То, что во всем мире называют коррупцией. Поэтому Вы так легко и теряете поддержку населения», – добавил Саакашвили.

По мнению экс-президента Грузии, все закончится тем, что в конце своего президентского срока Порошенко начнет уничтожать политических оппонентов и попробует сфальсифицировать выборы. Если это не поможет, то глава государства прикажет силовикам душить протесты. Однако все эти действия, по словам оппозиционера, будут напрасными, так как украинцы стали другими и готовы бороться за свою свободу.

Ранее Порошенко оставил без ответа первое письмо Саакашвили, который предложил поговорить и помириться. Незадолго до этого лидер движения «Рух новых сил» освободился из-под стражи под поручительство нескольких депутатов Рады. Оппозиционера обвиняли в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Задержание экс-губернатора Одесской области случилось поздно вечером 8 декабря, когда силовики ворвались в квартиру его соратника. До этого момента сторонникам Саакашвили удавалось отбивать его от СБУ. Так 5 декабря активисты вызволили оппозиционера из микроавтобуса, который вез бывшего президента Грузии на допрос. Спустя день политика попытались задержать в палаточном лагере, однако все завершилось столкновениями у стен Верховной Рады.