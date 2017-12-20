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Петербургская оппозиция заявила о невозможности объединения

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© Фото: Андрей Маркелов / «Санкт-Петербург.ру»

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По их словам, всему виной идеологические разногласия.

Представители оппозиционных политический партии и движений заявили о невозможности объединения на медиа-гайд парке «С правой ноги», сообщает АБН.

Депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский рассказал изданию, что объединения вообще не существует. «Оно есть, когда есть общая цель, общие принципы и близкая идеология, но оппозиции объединиться невозможно», – подчеркнул парламентарий.

С ним частично согласилась депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова. По ее словам, по некоторым вопросам, таким как вынос тела Ленина, будут постоянные прения, однако на момент выборов нужно выступить единым блоком.

Координатор движения «Открытая Россия» в Петербурге Андрей Пивоваров добавил, что среди оппозиционеров города на Неве слишком много разногласий. «Мы хотим создать разнополярное общество. За сохранения Исаакия мы объединимся, а кто должен быть следующим президентом – у всех разные мнения», – отметил он.

Ранее, 18 декабря, в России стартовала предвыборная кампания. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборы будут потрачены более 14,8 млрд рублей. На данный момент за пост президента страны готовы побороться 23 человека, среди которых телеведущая Ксения Собчак, оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и многие другие. Действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца.

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