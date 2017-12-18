Заявку на участие в президентских выборах подал всего один петербуржец

Лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов стал единственным петербуржцем, подавшим заявку на участие в президентских выборах. Он планирует баллотироваться как самовыдвиженец. Для того, чтобы ЦИК зарегистрировал его как кандидата, нужны 500 подписей от его сторонников. Согласно данным открытых источников, Чухлебов занимается лесной промышленностью. По информации «Фонтанки», бизнесмен планирует изменить систему торговли и перенести столицу в Петербург.

Ранее об участии в президентской гонке заявляла лидер фракции «Партии Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева. Однако после того, как о своем выдвижении объявил лидер партии Борис Титов, отношения между соратниками охладились, а сторонники Дмитриевой задумались о неучастии в предвыборной кампании бизнес-омбудсмена.

На данный момент о своем участии в выборах президента России, помимо Титова, заявили 22 человека. Среди них глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский и журналист Екатерина Гордон.

В ЦИКе подчеркивают, что эти выборы президента России будут самыми инновационными. В частности, практически все избирательные участки Петербурга оборудуют веб-камерами, а протоколы УИК начнут передавать в систему ГАС «Выборы» с помощью QR-кодов. Для проведения выборов губернатор Петербурга Георгий Полтавченко велел закупить более тысячи ноутбуков для избирательных участков.

Позаботились и об избирателях. Впервые в городе на Неве можно будет проголосовать по месту нахождения (без постоянной регистрации). Ранее эта практика была опробована в более 20 регионах России. Познакомиться с нововведениями, а также новостями о выборах можно будет в различных СМИ, парадных и общественном транспорте. Так уже на 67 станциях метро звучат соответствующие аудиоролики; в городских трамваях, троллейбусах и автобусах наклеены стикеры.