В России стартовала президентская кампания

В России официально стартовала кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совет Федерации опубликовал в «Российской газете» в ночь на 18 декабря.

Уже с понедельника в стране начнутся ключевые электоральные процедуры. С этого дня партии и самовыдвиженцы смогут официально выдвинуть свою кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подавать документы в Центризбирком.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборы будут потрачены более 14,8 млрд рублей. На данный момент за пост президента страны готовы побороться 23 человека, среди которых телеведущая Ксения Собчак, оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и многие другие.

Действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца. Предвыборная программа российского лидера до сих пор не озвучена. В прошлых кампаниях он делал упор на укрепление экономики, развитие сельского хозяйства, модернизацию Вооруженных сил России, а также повышение зарплат бюджетникам.