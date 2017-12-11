«Молодая гвардия» в Петербурге лишилась координатора

Координационный совет «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Петербурге отправил в отставку федерального координатора по Северо-Западной территориальной группе Михаила Черепанова, сообщает официальный сайт организации.
Решение было принято на фоне продолжающегося конфликта Черепанова со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Как сообщала «Фонтанка», экс-координатор хотел сформировать избирательную комиссию и муниципалитет Купчино, который он возглавляет, из лояльных людей. Однако действия Черепанова не понравились части членов городского избиркома, близких к Макарову.